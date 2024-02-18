Meunier geldi Trabzonspor 2 haftada 6 puan yaptı

Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor'la karşı karşıya gelen Trabzonspor, Thomas Meunier'in yıldızlaştığı maçta İstanbul ekibini 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-0 kazanırken goller; 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

PENDİKSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.

TREZEGUET, TRABZONSPOR'U TAŞIYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımının oynadığı son 3 resmi maçta galibiyeti getiren golleri atmış oldu. Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Hatayspor maçı ve son olarak bu maçta da gol atan Trezeguet, son 3 maçta 3 gol atmış oldu.

MEUNIER ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Enis Destan'ın golünde asist yapan Meunier, çıktığı 3 maçta toplam 3. asistine ulaşmış oldu.

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı ve Thomas Meunier'in asist yaptığı son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.