Türkiye Gazetesi
Midtjylland, Türk kulübünün Aral Şimdir teklifini reddetti
Danimarka ekibi Midtjylland'ın, Türkiye'den bir kulübün Aral Şimşir için yaptığı 12.5 milyon avroluk teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.
Özetle DinleMidtjylland, Türk kulübünün Aral Şimdir teklifini ...
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Spor 2 dk önce
Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için Türkiye'den gelen 12.5 milyon avroluk transfer teklifi reddedildi.
- Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.
- İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton ve MLS'den San Diego FC, Aral Şimşir için kulüpten bilgi aldı.
- 24 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir, geçen sezon Midtjylland formasıyla 54 maçta 12 gol ve 21 asist yaptı.
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Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yeni bir transfer gelişme yaşandı.
Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Türkiye'den bir kulübün Aral Şimşir için yaptığı 12.5 milyon avroluk teklifi reddetti.
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SEZONUNU OYUNCUSU SEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.
İNGİLTERE VE ABD'DEN TALİP
Öte yandan haberde, İngiltere Premier Lig'e veda eden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de milli futbolcu için Midtjylland'dan bilgi aldığı belirtildi.
SEZONA DAMGA VURDU
Midtjylland'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan 24 yaşındaki kanat oyunucu Aral Şimşir, 12 gol ve 21 asistlik performansa imza attı.
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