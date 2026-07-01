Danimarka ekibi Midtjylland'ın, Türkiye'den bir kulübün Aral Şimşir için yaptığı 12.5 milyon avroluk teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yeni bir transfer gelişme yaşandı.

Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Türkiye'den bir kulübün Aral Şimşir için yaptığı 12.5 milyon avroluk teklifi reddetti.

SEZONUNU OYUNCUSU SEÇİLDİ

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

Aral Şimşir

İNGİLTERE VE ABD'DEN TALİP

Öte yandan haberde, İngiltere Premier Lig'e veda eden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de milli futbolcu için Midtjylland'dan bilgi aldığı belirtildi.

SEZONA DAMGA VURDU

Midtjylland'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan 24 yaşındaki kanat oyunucu Aral Şimşir, 12 gol ve 21 asistlik performansa imza attı.

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