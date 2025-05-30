Milan resmen açıkladı! İkinci Allegri dönemi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mayıs 2025 17:37 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 17:37 - Güncelleme:

İtalyan ekibi Milan, teknik direktörlük koltuğunu Massimiliano Allegri'ye emanet ettiğini açıkladı. Böylece Allegri, kulüpte ikinci kez görev alacak.

İtalya Serie A ekibi Milan, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Kırmızı siyahlı kulüp, 2010-2014 yılları arasında takımda görev alan 57 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile yeniden sözleşme imzalandığını açıkladı. Konuyla ilgili Milan'dan yapılan açıklamada, Allegri'nin takımın başına geçmesinden mutluluk duyulduğu ifade edildi. KARİYERİ KUPALARLA DOLU Allegri, teknik direktörlük kariyerinde Milan'ın yanı sıra Aglianese, SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari, ve Juventus'u çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, Milan'da görev yaptığı ilk döneminde 178 maçta 91 galibiyet, 49 beraberlik ve 38 mağlubiyet alırken 1.81 puan ortalaması yakaladı. Massimiliano Allegri, kariyerinde 6 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz