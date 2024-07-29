Milli jimnastikçiler madalyaya göz kırptı: Finallerde tarih yazacağız

Takım olarak finale kalmaya çok yaklaştıklarını söyleyen Ferhat Arıcan, “Tokyo’dan sonra Paris’te madalya almayı çok istiyorum” derken Âdem Asil “İnşallah tarih yazacağız” dedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finale yükselen Türk jimnastiğinin tek olimpiyat madalyalı sporcusu Ferhat Arıcan ile dünya ve Avrupa şampiyonu Âdem Asil, gözlerini yine madalyaya çevirdi. Ferhat Arıcan, Âdem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı’dan oluşan Artistik Jimnastik Erkek Millî Takımımız ilk 8’i kıl payı kaçırarak takım hâlinde finallere kalmayı başaramadı ancak Âdem Asil halka aletinde 14.866 puanla 5, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.033 puanla 7. olarak adlarını finale yazdırdı.

0,2 PUANLA KAÇAN FİNAL

Tokyo 2020’de üçüncü olarak olimpiyatlarda madalya kazanan ilk jimnastikçimiz olan Ferhat Arıcan “Paralel bardaki serimde yine tarih yazdım. Takım olarak finallere kalmayı çok isterdik, 0,2 puanla kaçırdık. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah finallerde, elemelerdekinden daha iyi bir seri yapacağıma inanıyorum. Bize burada ve televizyon başında destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İkinci olimpiyat madalyamı kazanmayı çok istiyorum” diye konuştu.

ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ

Halka aletinde sergilediği performansla finallere adını yazdıran Âdem Asil de, Tokyo’da alamadığı madalyayı Paris’te boynuna takmak istediğini ifade ederken “Finalde daha detaylı ve daha dikkat ederek serimi sunmaya çalışacağım. İlk atlayışımda müthiş bir performans gösterdim ama ikincisinde düştüm. Oysa 1,5 aydır hiçbir idmanda düşmemiştim. Jimnastikte en az hata yapan madalyayı kazanır. İnşallah ben de Ferhat Arıcan da finalde en az hatayı yaparız ve tarih yazarak ülkemize madalyalar kazandırırız” ifadelerini kullandı.

FİNALLER 4-5 AĞUSTOS'TA

Paris’te Âdem Asil’in yarışacağı halka aleti finalleri 4 Ağustos’ta 16.00’da, Ferhat Arıcan’ın yarışacağı paralel bar finalleri ise 5 Ağustos’ta 12.45’de başlayacak.

BİR KİŞİYKEN BEŞ OLDULAR

Ferhat Arıcan’ın paralel barda sergilediği performansı anlatan Fransız spiker “Ferhat Arıcan, Rio da tek başına bir adamdı, 100 yıl sonra geldi, yalnızdı. Tokyo’da tarihe geçti, ülkesi adına branşında ilk madalyayı aldı. Beş kişi oldular ve artık yalnız değil yanında takımı var” ifadelerini kullandı.

İlk defa takım hâlinde olimpiyata giden jimnastikçilerimiz 0,2 puanla takım finallerini kaçırdı.