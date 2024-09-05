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Milli sporcu Besra Duman'dan gümüş madalya!

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Milli sporcu Besra Duman&#039;dan gümüş madalya!
Spor Haberleri

Milli para haltercimiz Besra Duman, kadınlar 55kg mücadelesinde 113kg'luk kaldırışıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunlar İkincisi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Besra, 55 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 113 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 118 kiloda başarılı olamadı. Üçüncü hakkında 122 kiloyu da kaldıramayan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra, Paris 2024'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı Mısır'dan Rehab Ahmed, bronz madalyayı ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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