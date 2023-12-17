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    • Haberler > Spor > Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyonluk sonrası Filistin bayrağı açıp, dabke dansı yaptı

    Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyonluk sonrası Filistin bayrağı açıp, dabke dansı yaptı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gazze, Filistin

    Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk birden kazanan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistin için bayrak açıp, dans etti.

    Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk birden kazandı ve Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptı.

    Sosyal medyadan o anları paylaşan Akyüz, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak desteğini sürdürdü.

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    İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken, İsrail askerleri Batı Şeria’da 28 Filistinliyi gözaltına aldı. Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı ise 104’e yükseldi.

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