Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, şampiyonluk sonrası Filistin bayrağı açıp, dabke dansı yaptı
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk birden kazanan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistin için bayrak açıp, dans etti.
Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk birden kazandı ve Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptı.
Sosyal medyadan o anları paylaşan Akyüz, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak desteğini sürdürdü.