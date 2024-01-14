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    Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Tunus’ta 12 Ocak’tan bu yana devam eden Kılıç Grand Prix’de bugün eskrimcimiz Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye&#039;ye Grand Prix&#039;lerdeki ilk madalyasını kazandırdı
    Spor Haberleri  / AA

    20 yaşındaki milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

    Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Nisanur, Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, Güney Koreli Yun Soyeon'u 15-10, ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve Japon Misaki Emura'yı 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    20 yaşındaki milli sporcu, Güney Koreli Choi Sebin'i de 15-14'lük skorla geçerek finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues ile eşleşti.

    Final müsabakasını 15-5 kaybeden Nisanur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

    ENVER YILDIRIM 22. OLDU

    Turnuvaya katılan diğer Türk sporculardan Enver Yıldırım 22'nci, Deniz Selin Ünlüdağ ise 60'ıncı sırayı aldı.

    Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı

    Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı

    BANMİNTON'DA ALTIN MADALYA

    Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda şampiyon oldu.

    Bengisu ile Nazlıcan, başkent Tallinn'deki Kalev Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun çift kadınlar finalinde, İngiltere'den Chloe Birch-Estelle Van Leeuwen ikilisiyle karşılaştı.

    Ay-yıldızlı sporcular, bir saat süren maçı 23-21, 16-21 ve 21-8'lik setlerle 2-1 kazandı.

     

     

     
    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
    Nisanur ErbilEskrim
    Haberler > Spor > Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı
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