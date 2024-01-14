Milli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı

Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda şampiyon oldu.

Bengisu ile Nazlıcan, başkent Tallinn'deki Kalev Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun çift kadınlar finalinde, İngiltere'den Chloe Birch-Estelle Van Leeuwen ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, bir saat süren maçı 23-21, 16-21 ve 21-8'lik setlerle 2-1 kazandı.