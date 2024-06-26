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Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Bir sonraki maçta yok

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Milli Takım&#039;da Hakan Çalhanoğlu şoku! Bir sonraki maçta yok

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A Millilerin Çekya ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, sonraki maçta cezalı konuma düşmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3'üncü maçında A Milli Takımımız Çekya ile karşı karşıya geldi. 

Kritik karşılaşmada Türkiye'nin golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, maçın 66'ncı dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gördü. 

Yıldız futbolcu, gördüğü kart sonrası bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. 

SAMET AKAYDİN DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Çalhanoğlu'nun cezalı duruma düşmesinin ardından Samet Akaydin de 85. dakikada sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

İki futbolcu son 16 turundaki Avusturya mücadelesinde oynayamayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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