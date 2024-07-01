Montella, Avusturya maçı öncesi iddialı konuştu! 'Ralf Rangnick de bunu biliyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında konuşan Montella, Avusturya'ya mağlup olduğumuz hazırlık maçını hatırlatarak, "Kariyerimde böyle bir mağlubiyet yok." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

Vincenzo Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in takıma katkılarını yorumladı.

Kenan Yıldız'ın değerli bir oyuncu olduğunu ifade eden Montella, "Kenan Yıldız'ın çok güçlü bir mentalitesi var. Antrenmanlar kendini geliştirmeye çalışıyor. İlk maçta şansı yaver gitmedi. Pozisyonları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor." dedi.

ARDA GÜLER YORUMU

İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in çok önemli bir yetenek olduğunu ancak geliştirmesi gereken özellikleri olduğunu ifade etti.

"Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterince iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."

RALF RAGNİCK DE BİLİYOR

Mart ayında Avusturya'yla oynana maçta alınan skordan dolayı şok yaşadığını söyleyen Montella, kariyerinde böyle bir skorla karşılaşmadığını söyledi.

"6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum."

Tecrübeli teknik direktör grup aşamasında iyi istatistikler elde ettiklerini söylerken, "5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı oluşturan oyunculardan biri. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var" dedi.