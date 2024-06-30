Montella'nın Avusturya planı hazır: Ortaya Türk duvarı

Ön alan baskısı çok güçlü olan ve hücum zenginliği yüksek Avusturya, top tekniği ve fizik gücü yüksek Salih, İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan ile durdurulmaya çalışılacak. Savunma ikilisi ise Abdülkerim ve Merih’e teslim...

EURO 2024’te son 16 turuna kaldık ve rakibimiz bizim gibi iki galibiyetle tur vizesi alan Avusturya. Maçımız 2 Temmuz’da 22.00’de. Favori büyük bir çıkış içerisinde olan Ralf Rangnick’in ekibi. A Millî Takım’da mart ayında özel maçta 6-1 mağlup olduğu rakibine karşı özel bir bilenme söz konusu.

Ay yıldızlı ekipte takımın lideri ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile stoperimiz Samet Akaydin sarı kart cezalısı. Peki önemli iki ismin yokluğunda nasıl bir kadro tercihi ve oyun planlaması olacak? Herkesin merak ettiği soru bu? Cevabı tabii ki teknik direktör Vincenzo Montella’da...

ÖNDE DURDURACAK

İtalyan teknik adama göre maçın ve turun şifresi orta sahada. Ki bu bölgedeki en önemli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun yerine kim görev yapacak. Rakibi yakından tanıyan ve acı tecrübesi olan Montella’nın kafasındaki plana göre iş orta sahada bitecek.

Avusturya’nın ön alan baskısını ve rahat oyun kurma avantajını yok etmek isteyen A Millî Takım’ın hocası orta sahaya Türk duvarı örmeyi düşünüyor. Yani savunma güvenliği defansta değil orta sahada olacak. Bu bölge için de öne çıkan isimler Salih, İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan. Yani hem teknik hem fizik gücü üstün isimler.

KAHVECİ SEVİNCİ

Hızlı hücumlar için kanatta Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’nun yer alması beklenirken forvet konusunu soru işaretli. Montella gruptaki üç maça da forvetsiz başlayıp son Çekya sınavında sonradan forvet orijinli Cenk Tosun’u almıştı. Stoper bölgesinde ise Samet cezalı ama Abdülkerim’in cezası sona eriyor ve takıma dönüyor.

Bardakçı’nın partnerinin de Merih Demiral olması yüksek ihtimal. Bizim adımıza sevindirici gelişme ise sakatlığı sebebiyle grup maçlarında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci’nin görev beklemesi. Montella, Kahveci’yi ilk on birde bile düşünebilir.

TUR, MONTELLA VE TAKIMDAKİ GERİLİMİ BİTİRDİ

Türkiye, Çekya’yı geçerek sadece son 16 turuna kalmadı aynı zamanda psikolojik olarak da çok rahatladı. Çünkü Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasındaki yelek krizi çok farklı yerlere gitmişti. Eleştiriler karşısında çok sinirlenen ancak renk vermemeye çalışan teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular turla birlikte derin bir nefes aldı ve rahatladı. İtalyan hocaya göre üç küçük adım atıldı ve sıra büyük hayallere ulaşmaya geldi. Montella’ya göre; bundan sonrası çok daha kolay olacak.

1 NUMARA AYNI KALEDE YİNE MERT OLACAK

Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri şaşırtırken Avusturya karşısında kalede kim olacak? Şu ana kadar Mert iki maçta süre alırken Altay da Portekiz mücadelesinde kaledeydi. Salı günkü maçta yine Mert’in kalede olması bekleniyor. Avusturya ile oynadığımız ve 6-1 biten özel maçta kalede Uğurcan Çakır’ın olduğunu hatırlatalım.

SÖZ GENÇ MİLLİ AHMETCAN VE BERTUĞ'DA

Ahmetcan Kaplan: Bizler için çok güzel ve değerli bir turnuva. Süre almıyoruz ama dışarıda yedek kulübesinden elimizden geleni desteği veriyoruz. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Hoca’mız Avusturya’yı beklediğimiz söylemişti. Mental, fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazırız. Onları yenip rövanşı almak istiyoruz. Her zaman hedef finaldir ama en kötü yarı final oynayacağımızı düşünüyorum.

Bertuğ Yıldırım: Burada olmak gurur verici. Umarım her şey daha iyi olur. Hoca’mız maç maç taktik değiştirip farklı formasyonlar yapabilir. Turnuvada en çok gol atan takımlardan biriyiz. Buradaki atmosferi ve desteği görünce acaba şampiyon olsak neler olur diye düşündük. Avusturya maçına da takımı çok hazır gördüğüm için yolun sonuna kadar gidebiliriz. Tek maç olduğu için farklı olabilir. Final oynayabileceğimiz düşünüyorum.