Mou arayışa devam ediyor! Portekizli hoca, Rize deplasmanında da takıma neşter vuracak

Göztepe’de yaptığı rotasyondan memnun kalmayan Mourinho, bu sefer Dzeko’yu kızağa çekecek. Fred ile Djiku as kadroya dönerken diziliş bir kez daha değişecek

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe, geride kalan altı resmî maçta beklenen oyunu ortaya koyamazken, Portekizli hoca doğru takım arayışlarını sürdürüyor.

BECAO KULÜBEYE

Son olarak Göztepe maçında çok ciddi bir rotasyon yapan Mourinho, istediğini alamayınca bir kez daha takıma neşter vurma kararı verdi. Sadece bir kez kalesini gole kapatan, altı maçta 9 kez topu ağlardan çıkaran sarı lacivertlilerde ilk değişim savunmada olacak. Becao kızağa çekilirken, Djiku on bire dönecek. Sol bekte Ferdi yerine yine Oosterwolde görev alacak.

FRED GERİ DÖNÜYOR

Sert uyarılarda bulunan Jose Mourinho, yenen üç golün 90 artılarda geldiğine dikkat çekerek, oyun disiplinine ve takım savunmasına sadık kalınması gerektiğini vurguladı. Fred’in dönüşüyle eli güçlenen Portekizli, ideal orta sahasına kavuşacağı Rize deplasmanında sambacıya yer açmak için golcülerden birinden feragat etme kararı alırken üzeri çizilen Dzeko oldu. Göztepe maçında başarılı bir performans sergileyen En-Nesyri, Rize’de Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı olarak sahne alacak, 38’lik Boşnak bu sezon ilk kez dinlenecek.

BARCO'YA VİZE ÇIKTI FERDİ'NİNYERİ HAZIR

∂ Brighton, Ferdi Kadıoğlu’nu bekliyor. Henüz kulüplerden resmî bir açıklama gelmese de valizi elinde bekleyen Ferdi’nin Brighton’daki yeri hazırlandı. Transferden emin olan teknik direktör Fabian Hürzeler, sol bek Valentin Barco’nun takımdan ayrılmasına onay verdi. Kulüpler arasındaki son pürüzlerin de giderilmesiyle Ferdi, İngiltere’ye uçacak.

GEMİLERİ YAKTI

Jose Mourinho’nun gelişiyle kendini kulübede bulan Becao, Atalanta’nın teklifini kabul etti. Kariyerini İtalya’da sürdürmek isteyen sambacı için kulüpler arasında pazarlık devam ediyor. Becao’nun vedasına hazırlanan Fenerbahçe, ManU’dan Lindelöf’le temas kurdu.

SON ADAY SOUZA

Fenerbahçe, yılan hikâyesine dönen altı numara transferi için Sheffield United’dan Vinicius Souza için hamle yaptı. Sheffield’in 15 milyon avroluk talebini aşağı çekmeye çalışan sarı lacivertliler, İngiltere’den beklediği teklifi alamayan Sofyan Amrabat için de aportta bekliyor.