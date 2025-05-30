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Mourinho kalıyor, onlar gidiyor! 4 isimle yollar ayrılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho kalıyor, onlar gidiyor! 4 isimle yollar ayrılıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair soru işaretlerini kafalardan sildi. İddialara göre; Portekizli adamın teknik heyetinde büyük değişim yaşanacak. İşte detaylar...

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de hedef tahtasına oturtulan isimler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho oldu. Koç, geçtiğimiz haftalarda seçim kararı alındığını ve eylül ayında Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını açıklarken, Moourinho'nun geleceği ise tartışma konusu oldu.

TEKNİK HEYETTE ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Dünyaca ünlü birçok kulüpten teklif aldığı iddia edilen Portekizli teknik adamın tazminatı, yolları ayırmanın önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Öte yandan başkan Koç'un da 'istikrar' nedeniyle Mourinho ile devam etmek istediği iddia ediliyor. Bu kapsamda harekete geçen sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

Sabuncuoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda sarı lacivertlilerin yola Jose Mourinho ile devam etme kararı alması durumunda teknik adamın heyetinde değişime gidileceğini belirtmişti.

Alınan bu kadar, sarı lacivertlilerin yeni sezonda da Portekizli isimle yola devam edeceğini ortaya koydu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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