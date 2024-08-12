Mourinho 'yeterli değiliz' dedi, zaman istedi! Bu takımın vitesi düşük

Adana Demirspor karşısında farkı kaçırdıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yüksek seviyede oynamak için yeterli olmadıklarını itiraf ederken iyi futbol için biraz daha zaman istedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonlar Ligi umudunu koruyan Fenerbahçe, Süper Lig’e de galibiyetle başladı. Ancak teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu oturtan, kemik kadroyu korurken çok da önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerin oyunu ciddi eleştiri alıyor.

Dört resmî maçta üç galibiyet, bir yenilgi alan Mourinho da durumun farkında. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını itiraf eden Portekizli, “Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Ancak tam kadro ancak iki haftadır idman yapıyoruz. Şu an iyi durumda olmaktan çok uzağız” derken iyi ve tempolu futbol için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

SAVUNMA GÜÇLENİYOR

Öz eleştiri yapmaktan çekinmeyen Mourinho, Avrupa maçlarına önde basarak başlamamalarının nedeninin de fiziksel eksiklik olduğunu dile getirdi. Takımın henüz 90 dakika bunu yapacak seviyede olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Sadece defansif ya da ofansif anlamda değil her şeyi daha iyi yapmak için zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

Adana Demir karşısında Lugano ve Lille maçlarına kıyasla daha iyi savunma yaptıklarını söyleyen Portekizli, “Almış olduğumuz sonuçlar gösterdiğimiz performanslardan kötü” diyerek skor kısırlığına da dikkati çekti.

DZEKO HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe’nin 38’lik yıldızı Edin Dzeko golleriyle takımı sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı dört maçta üç galibiyet alan sarı lacivertliler rakip fileleri sekiz defa havalandırırken, bu gollerin beşi Boşnak oyuncudan geldi. Fenerbahçe, Dzeko’nun gol attığı bütün maçları kazanırken, sadece sessiz kaldığı Lille mücadelesini kaybetti.

FRED'DEN İYİ HABER

Lugano ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Fred, düz koşulara başladı. Lille eşleşmesini ve Adana Demirspor mücadelesini kaçıran sambacının 17 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak Göztepe maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak Mourinho’nun Fred’i bu kadar kısa sürede riske etmeyeceği belirtiliyor.

DERSİMİZ LİLLE! HEDEF AVRUPA

Adana Demirspor galibiyeti sonrası Saracoğlu’ndan Samandıra’ya geçerek kampa giren Fenerbahçe’de Lille mesaisi başladı. Sarı lacivertliler, yarın oynanacak maçın ilk idmanını gerçekleştirirken, maçta oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Taktik ağırlıklı antrenmanda oyuncuların temposu Mourinho’nun yüzünü güldürdü.