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Mourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceği hakkında belirsizlik sürüyor. İsmi sıklıkla Portekiz Milli Takımı'yla anılan Mourinho, geleceği hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceği hakkındaki soru işaretleri devam ediyor. Mourinho'nun adı eski takımı Chelsea ve Portekiz Milli Takımı ile anılıyor. 

Mourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim' - 1. Resim

2 KERE İMZA ATMA ŞANSIM OLDU

Ülkesinin milli takımı hakkında konuşan Mourinho; "Portekiz milli takımına 2 kere imza atma şansım oldu. İlk teklif geldiği zaman Real Madrid'deydim. Florentino Perez (Real Madrid Başkanı) bana; "Bunun imkanı yok" dedi. İkinci teklif geldiğinde ise Roma'daydım. Bir kaç ay sonra da oradaki görevime son verildi ama bunun için pişman değilim." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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