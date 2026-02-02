Günümüz futbolunda orta sahaların sonuca katkısı büyük. Lemina-Torreira-Sara rakibe nefes aldırmadı.

Bir futbol takımı için bana göre en kilit nokta, her zaman orta sahadır!

Atanın ve tutanın yanı sıra merkezin iyi ise kolay kolay yıkılmazsın!

Galatasaray için de merkezde ideal üçlü Lemina-Torreira ve Sara denklemi geçen sezon şampiyonluğu getirdiği gibi yine ‘dejavu’ yaşatabilir!

Rakip görece olarak zayıf Kayserispor da olsa Galatasaray’ın tek taraflı bir oyun sergilemesi ve rakibe nefes aldırmamasında bu üçlünün payı büyüktü! Şimdi gelelim dün akşama…

Lang göz doldurdu

Galatasaray adına maçı kolaya çeviren de Kayserispor takımının bireysel hataları oldu!

Yunus’un ortasında baskı vs yok iken Opoku ters vuruşla kendi kalesine golü attı!

Dakikalar sonra Denswil hatalı geri pası ve Bilal’in faulü ile Osimhen penaltından farkı ikiye çıkardı!

Zaten dün gece herkes skoru değil oyunu ve Lang’i merak ediyordu!

Bence Galatasaray oyunda da sınıfı geçti!

Sallai büyük takım beki performansı sergiledi, Sara ise maçın gizli kahramanı idi, golü ile bunu taçlandırdı!

Forma aslanın ağzında

Noa Lang ise istatistikleri ile maça damga vurdu! Lang iyi oynadı ve en önemlisi Barış Alper’e de, Yunus’a da artık forma pahalı, ‘çalışın-kazanın’ mesajını verdi!

Lang potansiyelli, Barış’ı da kesebilecek, hayaller kurdurabilecek bir oyun sergiledi!

Galatasaray, sancılı transfer döneminde perdeyi de iyi bir orta saha takviyesi ile kapatırsa huzurla daha iyisini sergileyecektir!

Maçın adamı: Sara

