Muslera tarihi rekorun peşinde! Bülent Korkmaz'ı geçmek için düğmeye bastı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekiple yeni bir rekor kırmak istiyor. Süper Lig'de 7 şampiyonluğa ulaşan Uruguaylı file bekçisi, kulüp tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu olmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın 2011 yılında kadrosuna kattığı Fernando Muslera, gösterdiği performansla adını efsaneler arasına yazdırdı. Uruguaylı file bekçisi; bu süreçte 7 lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı. Fernando Muslera, şampiyonluk sayısında gözünü zirveye dikti.

MUSLERA REKOR KIRMAK İSTİYOR

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'da en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor. Sarı kırmızılı kulüp tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu ise 8 şampiyonlukla Bülent Korkmaz.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON BULUNUYOR

37 yaşındaki kaleci ligde bir kez daha mutlu sona ulaşırsa bu rekora ortak olacak. Fernando Muslera'nın sözleşmesi, önümüzdeki sezonun ardından sona erecek. Tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmek istenirse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 56 resmi maçın 52'sinde forma giydi. Ligde 37 maçta görev yapan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.