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Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya! Milli sporcularımız Paris'e damga vurdu

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Nazan Akın Güneş&#039;ten bronz madalya! Milli sporcularımız Paris&#039;e damga vurdu
Spor Haberleri

Milli para judocumuz Nazan Akın Güneş, kadınlar J1 +70kg bronz madalya karşılaşmasında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva'yı yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı.

Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Londra 2012'de de kürsünün ikinci basamağına çıkan Nazan, kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını boynuna astı.

Düzenleyen:  - Spor
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