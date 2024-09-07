Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya! Milli sporcularımız Paris'e damga vurdu
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Milli para judocumuz Nazan Akın Güneş, kadınlar J1 +70kg bronz madalya karşılaşmasında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva'yı yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.
Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı.
Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.
Londra 2012'de de kürsünün ikinci basamağına çıkan Nazan, kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını boynuna astı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor