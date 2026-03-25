Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, sahasında Sacramento Kings'i 44 sayı farkla 134-90'lık skorla yendi.

Üst üste 4, toplamda 38'inci galibiyetini elde eden Charlotte'te Coby White 27 sayı, LaMelo Ball 20 sayı ve Moussa Diabate de 17 sayıyla oynadı. Bu sezon 54'üncü yenilgisini alan Sacramento'da ise Daeqwon Plowden 22 sayı, Devin Carter da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Charlotte Hornets: 134 - Sacramento Kings: 90

New York Knicks: 121 - New Orleans Pelicans: 116

Cleveland Cavaliers: 136 - Orlando Magic: 131

Phoenix Suns: 123 - Denver Nuggets: 125

