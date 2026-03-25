İhlas Haber Ajansı
NBA'de gecenin sonuçları: Charlotte Hornets'ten Sacramento Kings'e 44 sayı fark
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, sahasında Sacramento Kings'i 44 sayı farkla 134-90'lık skorla yendi.
Spor 2 dk önce
NBA'de Charlotte Hornets, Spectrum Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 134-90 mağlup etti.
Üst üste 4, toplamda 38'inci galibiyetini elde eden Charlotte'te Coby White 27 sayı, LaMelo Ball 20 sayı ve Moussa Diabate de 17 sayıyla oynadı. Bu sezon 54'üncü yenilgisini alan Sacramento'da ise Daeqwon Plowden 22 sayı, Devin Carter da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.
NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Charlotte Hornets: 134 - Sacramento Kings: 90
New York Knicks: 121 - New Orleans Pelicans: 116
Cleveland Cavaliers: 136 - Orlando Magic: 131
Phoenix Suns: 123 - Denver Nuggets: 125
