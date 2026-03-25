Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Sırp yıldızı Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Phoenix Suns'ı deplasmanda 125-123 mağlup etti.

NBA'de Batı Konferansı 4'üncüsü Denver Nuggets, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 125-123 yenerek, üst üste 3, sezonun 45'inci galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle galibiyeti getirdiği Nuggets'ta Jamal Murray 21, Tim Hardaway Jr 18 ve Aaron Gordon 16 sayı üretti. Suns'ta ise Devin Booker'ın 22, Jalen Green ve Grayson Allen'ın 21'er sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi.

CAVALIERS, MITCHELL'IN 42 SAYISIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı 4'üncüsü Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Orlando Magic'i 136-131 mağlup etti.

Art arda 4 olmak üzere 45'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 42 ve James Harden 26 sayı kaydetti. Magic'te ise Paolo Banchero'nun 36 ve Tristan da Silva'nın 18 sayısı, peş peşe 6, sezonun 34'üncü mağlubiyetini engelleyemedi.

