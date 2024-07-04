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Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! Fransız kulübü transferi resmen açıkladı

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Ndombele&#039;nin yeni takımı belli oldu! Fransız kulübü transferi resmen açıkladı
Ndombele, Nice, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız kulübü transferi resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ancak gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Tanguy Ndombele'nin yeni sezonda oynayacağı takım merak ediliyordu. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Nice oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! Fransız kulübü transferi resmen açıkladı - 1. Resim

Galatasaray formasını 26 maçta terleten Ndombele gol katkısı sağlayamadı, 1 asist yaptı.

Ndombele, Galatasaray'dan 3.1 milyon Euro yıllık ücret kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
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