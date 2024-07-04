Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! Fransız kulübü transferi resmen açıkladı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız kulübü transferi resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ancak gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Tanguy Ndombele'nin yeni sezonda oynayacağı takım merak ediliyordu. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Nice oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray formasını 26 maçta terleten Ndombele gol katkısı sağlayamadı, 1 asist yaptı.

Ndombele, Galatasaray'dan 3.1 milyon Euro yıllık ücret kazandı.