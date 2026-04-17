Real’in elenmesi Arda’nın resitalini gölgelemedi. Haaland “Bu an için doğmuş” derken Henry “Bütün tartışmalar bitti, o bir dünya yıldızı” dedi

Real Madrid, 2-1’in rövanşında Bayern’e Münih’te de 4-3 yenildi ve Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda etti. Real Madrid adına akıllarda kalan tek olumlu görüntü ise Arda Güler’in biri 40 metreden tek vuruşla, diğeri de frikikten 90’a gönderdiği topla dünyanın sayılı kalecilerinden biri olan Manuel Neuer’i avlaması oldu.

FANTASTİK BİR GECE

Arda attığı iki golle takımının elenmesine engel olamadı ancak tam manasıyla rüşdünü ispat etti. İspanyol basını Arda için “Altın sol ayak” benzetmesinde bulunurken “Güler için fantastik bir gece” yorumunu yaptı.

O artık bir dünya yıldızı! Arda Güler, Bayerne attığı iki nefis golle rüşdünü ispatladı

ÖZEL OLMANIN ÖTESİNDE

Arda Güler’in resitali dünya futbolunun yıldızlarını da büyüledi. Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland, Arda Güler’in fotoğrafını Snapchat hesabından paylaşıp “Bu an için doğmak…” ifadelerini ekledi. Bayern’in eski yıldızı Philipp Lahm ‘Özel olmanın ötesinde. O gol tek kelimeyle inanılmazdı; öğretilemeyecek, tekrarlanamayacak bir şeydi” derken Fransızların eski golcüsü Thierry Henry “Arda Güler için artık potansiyelden bahsedilmez. Arda Güler dünya futbolunda varlığını ispat etmiştir” ifadelerini kullandı.

MANUEL NEUER HARİKA BİR SOL AYAK

Arda’dan hayatı boyunca unutamayacağı iki harika gol yiyen Bayern’in kalecisi Manuel Neuer “İlkinde resmen berbat bir pas verdim Arda Güler de harika sol ayağıyla topa direkt hâkimiyet sağladı. Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu” diye konuştu.

PEREZ BİR TEK ONU AYIRDI: ARDA’YI GÖNDERDİ TAKIMI FIRÇALADI

4-3 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez soyunma odasına indi. Arda Güler’e “Sen çık” diyen Perez, takımın geri kalanına fırça attı. Arda soyunma odasından tek başına ayrıldı.

BİR MAÇ, BEŞ REKOR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)

Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.

Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu.

Haberle İlgili Daha Fazlası