Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid’in Bayern Münih karşısında oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında sergilediği performansla geceye damga vurdu. Genç yıldızın attığı 2 gol, takımını uzun süre oyunda tutsa da İspanyol ekibi sahadan 4-3 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

İşte Arda Güler'i bekleyen ceza! Karşılaşmada kırılma anı, Eduardo Camavinga’nın 86’ncı dakikada gördüğü kırmızı kart oldu. Eksik kalan Real Madrid, bu dakikadan sonra kalesinde gördüğü gollerle elenmekten kurtulamadı. Mücadelenin son bölümlerinde yaşananlar ise maçın önüne geçti.

İşte Arda Güler'i bekleyen ceza! İTİRAZ SONRASI KIRMIZI KART Karşılaşma bitiminde büyük hayal kırıklığı yaşayan Arda Güler, maçın hakemi Slavko Vincic’in yanına giderek sert itirazlarda bulundu. Genç futbolcunun tepkisi kısa sürede büyürken, hakem Vincic bu davranışın ardından Arda’ya kırmızı kart gösterdi.

İşte Arda Güler'i bekleyen ceza! İŞTE ARDA'YI BEKLEYEN CEZA İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Arda Güler’i şimdi disiplin süreci bekliyor. Verilecek cezanın, hakemin maç raporunda yazacaklarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Talimatlara göre hakeme yönelik hakaret veya küfürlü ifadeler, en az iki maç men cezası anlamına gelebiliyor.

İşte Arda Güler'i bekleyen ceza! Öte yandan genç futbolcu, takımının elenmesine rağmen performansıyla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Attığı goller ve sahadaki etkili oyunu, hem Avrupa basınında hem de eski futbolcular arasında geniş yankı uyandırdı.

İşte Arda Güler'i bekleyen ceza! 49 MAÇTA 6 GOL, 13 ASİST Genç milli yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 49 maça çıkarken 6 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Arda Güler’in yükselen performansı, yaşanan bu olayın gölgesinde kalsa da geleceğe dair beklentileri artırmaya devam ediyor.

