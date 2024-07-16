Oğuz Aydın geldi, sağ kanat doldu taştı! Akıllardaki soru 'kim gidecek?'

Sarı lacivertlilerde hâlihazırda dört tane sağ kanat oyuncusu var. Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı renklerine katan Fenerbahçe, İrfan Can ya da Cengiz’i gözden çıkaracak...

Jose Mourinho hamlesiyle dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe, transferde ise işi ağırdan alıyor. Çağlar Söyüncü’nün tapusunu alan, Karagümrük’ten de sol bek Levent Mercan’ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Oğuz Aydın’ı da bitirdi. Genç oyuncu dün akşam sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. Ancak Oğuz’un transferi ‘Kim gidecek?’ sorularını da beraberinde getirdi. Zira Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor bu bölgede oynuyor.

OĞUZ AYDIN 6 MİLYON

Fenerbahçe, Cengiz için 15, İrfan Can için 7, Emre için 2, Burak için de 1,35 milyon avro ödedi. Oğuz Aydın için de Alanyaspor ile 6 milyon avro civarında bir rakama el sıkışıldığı öğrenildi. Bu durumda son dönemde sağ kanat için harcanacak para 32 milyon avroyu bulacak. Burak ve Emre geçen sezon kiralık gönderilmişti. İkisinin de yeni sezonda olmayacağı düşünüldüğünde Mourinho, İrfan Can Kahveci ya da Cengiz Ünder’den birini gözden çıkarmak zorunda kalacak.

FEDAKÂR MAXİMİN

Suudi Arabistan basını, Al Ahli’den 11 milyon avro kazanan Allan Saint-Maximin’in, Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer olmak için ücretinin 7 milyon avroya düşürülmesini kabul ettiğini yazdı. Haberde Fransız oyuncunun ücretinin 4,5 milyon avroluk kısmını Fenerbahçe, 2,5 milyon avroluk kısmını ise Al Ahli’nin karşılayacağı belirtildi.

CENK TOSUN AÇIKLANIYOR

F.Bahçe’nin yerli oyuncu rotasyonu için kadrosuna katmaya hazırlandığı Cenk Tosun’a Beşiktaş veda etti. Siyah beyazlılar, 2014 yılında Beşiktaş’a ilk imzasını atan Cenk’in sözleşmesinin bittiğini hatırlatıp “Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” dedi. Fenerbahçe’nin Cenk’i bugün resmen açıklaması bekleniyor.

SEVİLLA: EN-NESYRİ İÇİN TEKLİFLER YETERSİZ

Transfer gündeminde yer Youssef En-Nesyri ile ilgili konuşan Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Faslı golcü için kendilerini memnun eden bir teklif olmadığını söyledi. Yıldız oyuncunun adı İtalya’dan Roma ve Suudi Arabistan’dan Al Quadsiya ile de anılıyor.

TİAGO ÇUKUR RODA'YA GİTTİ

Fenerbahçe’nin 2022 yılında İngiliz ekibi Watford’dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig ekibi Roda’ya transfer oldu. Belçika ekipleri Dender ve Beveren’in yanı sıra son olarak Ümraniye’ye kiralanan Tiago için Fenerbahçe geri alma opsiyonu koydu.