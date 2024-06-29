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Oğuz Aydın hangi takıma transfer olacak? Hasan Çavuşoğlu açıkladı

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Oğuz Aydın hangi takıma transfer olacak? Hasan Çavuşoğlu açıkladı
Trendyol Süper Lig, Oğuz Aydın, Transfer Dönemi, Haber

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla transfer döneminin yıldızı haline gelen Oğuz Aydın hakkında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş, Galatasaray ve Ajax ile görüştürklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en çok gol atan kanat oyuncusu Oğuz Aydın transfer döneminin gündem olan isimlerinden oldu.

23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, AJAX

Hasan Çavuşoğlu, yüksek bonservis bedeli veren takımın transferi gerçekleştireceğini söyledi. "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüştük. Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret verirse transfer gerçekleşir."

Düzenleyen:  - Spor
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