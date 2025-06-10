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Okan Buruk 6 ismin biletini kesti! Yeni sezonda olmayacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon yapılanması kapsamında 6 futbolcunun biletini kesti. İşte kadroda düşünülmeyen ve transfer izni verilen isimler...

Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyon olan ve toplamda 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5'inci yıldızını taktı. Teknik direktör Okan Buruk yakalanan bu başarıyı yeni sezonda da devam ettirmek isterken, kadro planlaması için harekete geçti.

Takıma hangi futbolcuların dahil edileceği kadar kimlerin gönderileceği de merak konusu olurken, teknik direktör Buruk çalışmalarını sürdürüyor.

6 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Sözcü'nün haberine göre; Buruk tam 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Okan Buruk'un biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.

Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:

  • Elias Jelert
  • Przemyslaw Frankowski
  • Carlos Cuesta
  • Nicolo Zaniolo
  • Victor Nelsson
  • Derrick Köhn
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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