Okan Buruk kararını verdi! Kiralık aslanlarla yola devam edilmeyecek

Galatasaray'da günü kurtarmak adına alınan ancak bekleneni veremeyen Ndombele, Vinicius, Hâkim Ziyech ve Aurier ile yollar ayrılacak. Şampiyonlar Ligi için çok daha güçlü kadro kurulacak.

Şampiyonluk yolunda dört puanlık avantaj yakalayan Galatasaray’da, yeni sezon planlaması da şekilleniyor.

Her ne kadar Dursun Özbek yönetimi, mayıs sonunda yapılacak seçim sebebiyle bağlayıcı kararlar almaktan uzak dursa da kulübün çıkarları doğrultusunda inandığı doğruları da uyguluyor. Ki geçtiğimiz günlerde beş futbolcu ile mukavele yapılması da bu adımlardan biriydi. Cimbom’da kiralık oyuncular Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Hâkim Ziyech ve Serge Aurier’in mukaveleleri haziran ayında sona eriyor.

Bu oyuncuların hiçbiriyle devam edilmesi düşünülmüyor. Özellikle de 3,1 milyon avro alan ve satın alma opsiyonu 15 milyon avro olan bonservisi Tottenham’daki Ndombele ile.

BARIŞ'I TUTMAK ZOR

Kiralık oyuncular içiresinde Okan Buruk’un en yüksek verim aldığı Hâkim Ziyech de Chelsea’ye geri dönecek. Fulham’dan kiralanan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest’tan alınan Serge Aurier de kalıcı bir değer olarak düşünülmüyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde daha da ileriye gitmenin hesabını yapan sarı kırmızılılar mevcut kadrosunu büyük oranda koruyup bunlara nokta atışı niteliğinde takviyeler yapmayı düşünüyor. Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile uzun vadeli anlaşma yapılması da takımdaki iç huzuru gösteriyor. Şu anki görüntüye göre her geçen gün üzerine koyarak giden Barış Alper Yılmaz’ın ise takımda tutulması zor görünüyor.

ZİYECH TEKLİFLERE AÇIK

Faslı oyuncu, satın alma opsiyonundaki 15 maçlık süreyi doldurdu ve diğer şart olan diz sakatlığı da yaşamadı. Kalması durumunda 2,8 milyon avro yıllık ücret ve 1,5 milyon avro imza parası olan Ziyech’in de aklında tekrar Ajax’a dönmek veya Suudi Arabistan’dan gelecek cazip teklifleri değerlendirmek var. Chelsea ile 2025’e kadar mukavelesi olsa da İngiliz ekibi kadroda tutma taraftarı değil.

SANCHEZ İÇİN KULÜP ARAYIŞI

Galatasaray’da bir anda tavan yapan ancak son beş maçta sadece 20 dakika görünen Davinson Sanchez için menajeri Avrupa’da kulüp bakıyor... Tottenham’dan 9,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Kolombiyalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.