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Okan Buruk'tan ayrılık sinyali: Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali var

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Okan Buruk&#039;tan ayrılık sinyali: Kerem Aktürkoğlu&#039;nun Avrupa hayali var

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun İspanya ve İtalya'dan teklifler aldığı iddia edilmişti.

Tivibuspor'a konuşan Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Kerem'in Avrupa ile ilgili hayalleri var" yorumunda bulunarak ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Okan Buruk'tan ayrılık sinyali: Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali var - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIYOR MU?

Takımdan ayrılacağı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını istediğini belirten Okan Buruk,  "Ben Kerem ile devam etmek isterim. Takımın kaptanlarından biri ve iki şampiyonlukta da büyük payı var. Bazen hakkının verilmediği onun da üzüldüğü yerler oluyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Kerem'in devam etmesini istiyorum ama Kerem'in Avrupa'yla ilgili hep bir hayali olduğunu düşünüyorum. Bu da kulübe gelecek teklifle düşünülür. Onun istediği gibi olur mu, kulübün istediği gibi olur mu? Bunlar da önemli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bayern Münih'e satılan Sacha Boey hakkında da konuşan Buruk,  "Sacha Boey hiç beklemediğimiz bir yerde 30-35 milyonluk paketle satıldı. Kulüp için çok önemli. Benim için çok zordu ama o boşluğu bir şekilde kapattık." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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