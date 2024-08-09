Okan Buruk'tan dikkat çeken Batshuayi açıklaması! 'Geçen seneden alışıktık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşısında galibiyet golünü atan Michy Batshuayi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galaatsaray, Süper Lig'de oynanan yeni sezonun ilk hafta maçını 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyet golünü atan Michy Batshuayi hakkında dikkat çekici sözler kullandı.

Hatayspor ve oyuncularını tebrik eden Buruk, "Hatayspor ve teknik ekibini, futbolcularını tebrik etmem gerekiyor. Genel olarak maçın başından sonuna kadar oyuncularımdan memnunum. İlk yarı gol atabilseydik farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştük, rakibimize çok pozisyon vermedik. Çok önemli bir taraftar gücüne sahibiz. Bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ederiz. Çok fazla dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan bir kesim var. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl mücadele edileceğini tekrar gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN BASTSHUAYI AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Batshuayi'ye övgü yağdıran Okan Buruk, "Bazen yaptığımız değişiklikler takımı öne götürüyor, bazen düşürüyor. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için mutluyuz." dedi.