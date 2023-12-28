Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye karşı yeni hamleler

28 Aralık 2023 06:29 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 07:04

Ligdeki derbide Kadıköy’den bir puanla dönen Galatasaray, yarın Riyad’da Süper Kupa için sahne alacak. Rakip aynı ancak sarı lacivertlilerdeki en önemli ve büyük değişim Fred olacak. Cezası sebebiyle ligde forma giyemeyen ancak kupada formasına kavuşacak Brezilyalı oyuncunun varlığı teknik direktör Okan Buruk’ta küçük dokunuşları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Ligdeki maçta orta sahayı Torreira ve Kerem Demirbay ikilisinden oluşturan Buruk, Fred’in etkinliğini azaltmak için Demirbay yerine savunma yönü güçlü Kaan Ayhan’a şans vermeyi düşünüyor.

DAHA FARKLI OLACAK

Fizik gücü üstünlüğünü ele geçirmek için kanatlarda da eskiye dönüş söz konusu. Kerem Aktürkoğlu’nu forvet arkasına almayı planlayan Buruk’un sol kanada Zaha’yı çekmesi yüksek ihtimal. Stoper konusunda ise Davinson Sanchez iyileşmeyince izin verildi ve bu bölgede yine Nelsson görev yapacak. Kadıköy’deki maçta çok iyi bir ilk devre çıkaran sol bek Barış Alper Yılmaz yine aynı bölgede olacak. Buruk ligdeki maçtan farklı bir oyun tarzı sergileyeceklerini belirtirken bu sözlerinin detayında daha fazla önde baskı, hızlı hücum ve kanat bindirmeleri ile İcardi’yi beslemek var.