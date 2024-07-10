Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Avusturya kampında taraftarı sevindiren haberi verdi

Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Takviye yapacaklarını belirten Buruk, taraftara çağrıda bulundu.

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Taraftarlara sabır mesajı veren Buruk, "Transfer konusunda en az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı olmalı. En sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Çok çalışıyoruz transfer için. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. Galatasaray taraftarını erken değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. 1-2 gün sonra da daha sonra da olabilir. Burada en doğru transfer sabırla birlikte olacak. Düşündüğümüz mevkiler var ama hiçbir eksiğimizde yok baktığımızda. Sağ bek ve orta saha transferi... Bunu hep söyledik, hep düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN BATSHUAYI AÇIKLAMASI

Yeni sezonun ilk transferi olan Michy Batshuayi hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens zaten forvet özellikli bir 10 numara. Rakibi karşılarken her zaman ikili karşılıyoruz. Michy Batshuayi'yi bu sistem içerisinde önde 2'li kullanacağız. Michy'nin avantajı tabi çok hızlı bir şekilde geldi ve takıma katıldı. Geçen sene de burada oynuyormuş gibi çok hızlı adapte oldu. Takımı tanıyor, ligi tanıyor bu anlamda bizim için çok önemli bir transfer oldu." dedi.