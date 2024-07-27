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Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Hemen bu dönemden çıkmalıyız

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Okan Buruk&#039;tan transfer açıklaması: Hemen bu dönemden çıkmalıyız

Spor Haberleri

Adımları dikkatli attıklarını söyleyen Galatasaray’ın başarılı hocası Okan Buruk, “Bazıları transferi internetten alışveriş gibi görüyor. Hemen bu dönemden çıkmalıyız” dedi.

Hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımın durumu ve transfer dönemi hakkında konuşan Buruk, son yaşananların kendilerini etkilediğini ve transfer döneminin sağlıklı geçmediğini ifade etti. “Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya sahibiz” diyen Okan Hoca “Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Son iki maçta bunu gösterdik” dedi. 

JELERT KAZANDIRACAK

Psikolojik olarak çok güçlü olduklarını, fiziksel olarak da hazır hâle geleceklerini söyleyen Buruk “Bazıları transferi internetten alışveriş yapmak gibi zannediyor. Transfer bizim dengelerimizi, kafamızı bozuyor, herkesin kafasını karıştırıyor. Bir an önce bundan çıkmalıyız. Haftaya ilk resmî maçımız var. Transfer zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, hazırlıklarımız var. Sağ bek istiyorduk, Jelert’i aldık. Uzun vadede Galatasaray’a kazandıracak bir oyuncu. Orta sahada iyi oyuncularımız var. Değişik tipte birini bulursak alırız” ifadelerini kullandı.

SAKİN OLUN

Taraftara seslenen Okan Buruk “Orta sahada Torreira, Kerem, Berkan ve Kaan var. Güçlü oyunculara sahibiz. Transferde sakinlik çok önemli. Bu kadroyla rahat rahat gidebilecek şekilde hareket edeceğiz. En kısa sürede de transferi buraya getirmeye çalışacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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