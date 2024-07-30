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Okay Yokuşlu adım adım Trabzonspor'a dönüyor! Her konuda anlaşma sağlandı

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Okay Yokuşlu adım adım Trabzonspor&#039;a dönüyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Spor Haberleri

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, eski oyuncusu Okay Yokuşlu ve kulübü West Bromwich Albion ile her konuda anlaştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmanın detayları henüz ortaya çıkmadı.

Yeni sezon öncesi orta sahaya bir takviye yapmak daha isteyen Trabzonspor, Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan transferinden henüz sonuç alamadı. Karadeniz ekibi, rotasını eski oyuncusu Okay Yokuşlu'ya çevirdi.

HER KONUDA ANLAŞTI

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda West Bromwich Albion ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Okay Yokuşlu adım adım Trabzonspor'a dönüyor! Her konuda anlaşma sağlandı - 1. Resim

Okay Yokuşlu'nun Trabzon'a gelişine dair planlamanın yapıldığı belirtildi. Öte yandan Okay Yokuşlu ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.

Okay Yokuşlu geçen sezon West Bromwich Albion formasıyla 48 resmi maçta forma giydi. Milli oyuncu bu maçlarda 1 gol attı ve 1 asist üretti.

Düzenleyen:  - Spor
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