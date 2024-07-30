Okay Yokuşlu adım adım Trabzonspor'a dönüyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Düzenleyen: Ahmet Polat 30 Temmuz 2024 00:08 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 00:13 - Güncelleme:

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, eski oyuncusu Okay Yokuşlu ve kulübü West Bromwich Albion ile her konuda anlaştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmanın detayları henüz ortaya çıkmadı.