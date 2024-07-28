Olimpiyat Oyunları'nda oynanan İsrail-Paraguay maçında 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açıldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İsrail ve Paraguay karşı karşıya geldi. Bir grup taraftar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açtı.

Erkekler D Grubu'nda İsrail ile Paraguay arasında Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan maçta bir grup taraftar, aylardır Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren ve olimpiyatlardan menedilmesi istenen İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan taraftarlar, "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açtı.

İSRAİL'İN MEN EDİLMESİ İSTENMİŞTİ

Olimpiyatlar öncesinde uluslararası kamuoyunda Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de boykot uygulanması gerektiği yönünde sesler yükselmiş, İsrail'in olimpiyat müsabakalarından menedilmesi ve hiçbir karşılaşmada İsrail bayrağına yer verilmemesi istenmişti.

İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULANMADI

Ancak olimpiyatların düzenlenmesinden sorumlu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İsrail'in menedilmesi yönünde karar almadığı gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu öne sürerek, İsrail'e Rusya'ya uygulandığı gibi bir yaptırım uygulanamayacağı yorumunda bulunmuştu. Macron, İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla müsabakalara katılabilmesinin gerektiğini savunmuştu.