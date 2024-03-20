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Haberler > Spor > Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları

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Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları

Spor Haberleri

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin'den önceki gün acı haber geldi. 44 yaşındaki Martin, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Martin'in vefat haberi spor dünyasını yasa boğdu. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerden başsağlığı mesajları geldi.

Kariyeri boyunca Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor formaları giyen ayrıca Milli Takım formasını da terleten Ersen Martin, Aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilmişti. Uzun süredir tedavi gören Martin, 10 Mart'ta entübe edilmişti.

Martin'den önceki akşam kötü haber geldi. Eski futbolcu 44 yaşında hayatını kaybetti. Martin'in hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından art arda başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 1. Resim

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 2. Resim

Sivasspor Kulübü, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, eski oyuncusu Ersen Martin için yayımladığı mesajda, "2009-2010 sezonunda takımımızda forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sivasspor Kulübü olarak Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada kulübün sosyal medya hesabında, 2009-2010 Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Sivasspor'un Anderlecht'i 3-1 yendiği maçta Ersen Martin'in attığı golün videosu da paylaşıldı.

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 3. Resim

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında ise "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 4. Resim

FENERBAHÇE

"Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 5. Resim

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 6. Resim

TRABZONSPOR

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Ölümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - 7. Resim

KASIMPAŞA

"Bir dönem Kasımpaşamızın formasını da giyen Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Düzenleyen:  - Spor
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