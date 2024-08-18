Önce düğün sonra düğüm... F.bahçe Göztepe önünde iki farkı koruyamadı

Sarı lacivertliler ilk yarının uzatmalarında önce Dzeko'nun penaltısı, ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla iki farkı yakaladı. İkinci yarıda oyundan düşen Fener, Koray'ın golüne engel olamadı. Uzatmada Romulo şoku yaşattı

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Yelkenlerini Şampiyonlar Ligi için doldurup, dümeni Avrupa Ligi’ne kırmak zorunda kalan Fenerbahçe, ADS galibiyetiyle başladığı Süper Lig’de çabuk tökezledi.

OYUN DA YOK SKOR DA

Göztepe karşısında iki farkla öne geçse de iki puana el salladı. Lille maçı sonrası rotasyona giden Jose Mourinho, İzmir’de sadece oyuncuları değil, oyunu da değiştirdi. Sarı lacivertliler, tatsız tuzsuz bir performans sergiledi. Flaş transfer En-Nesyri’nin siftah yaptığı maçtaki özel dokunuşları da galibiyet için yeterli olmadı.

DZEKO TERSE YATIRDI

Fenerbahçe, sahaya Dzeko ve En-Nesyri’yle çıkınca çift forvet beklentisi doğdu, ancak Mourinho’nun tercihi 4-2-3-1 oldu. Sarı lacivertli oyuncular da kendi yerlerini yadırgamış, sistemi tam benimseyememiş olsa gerek, neredeyse gole kadar kimin ne yaptığı belli değildi. Kalabalık savunmayla durdurduğu Fenerbahçe karşısında hızlı hücumlarla gol arayan Göztepe’nin Romulo ile bulduğu gol VAR’dan dönerken, 45+3’te En-Neysri’nin derin pasına hareketlenen Osayi’nin kazandırdığı penaltıyı Dzeko taçlandırdı: 1-0.

MOURİNHO'YA YAZAR

Hücumlarda yavaş kalan Fenerbahçe, savruk yıldızı Maximin’in anlamsız hareketleriyle ritim kaybederken, En-Nesyri bir kez daha sahne aldı ve Szymanski’nin kusursuz pasını şık bir kafa vuruşuyla ağlara yollayarak ilk yarının skorunu tayin etti: 2-0. Güçlü savunması ve İsmail’in ekstra çabası Fenerbahçe’yi ayakta tutarken, Koray Günter 68’de Göztepe’yi umutlandırdı: 2-1. Sarı lacivertliler Livakovic’in müthiş kurtarışlar yaptığı maçı bitirmeyi hayal ediyordu ki, 90+5’de Romulo’yu bu sefer VAR da durduramadı: 2-2.

SAKATLIKLARI GEÇTİ

Ferdi-Fred geri döndü

∂ Adalesindeki gerilme sebebiyle Lille maçında forma giymeyen Ferdi Kadıoğlu ile sağ diz iç yan bağındaki hasar nedeniyle üç maçtır oynayamayan Brezilyalı yıldız Fred dünkü Göztepe maçıyla birlikte sahalara döndü. Ferdi 74. dakikada Mourinho tarafından sahaya sürüldü.

MOURİNHO: ÜÇÜNCÜ GOLÜ ATMALIYDIK

Kontrol bizdeydi

∂ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı değerlendirirken, "Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. 3. golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı" derken, "Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu, o yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim" sözlerini sarf etti.

BEN KISA DEĞİLİM!

Mourinho maç öncesi röportajda yayıncı kuruluşun muhabirine, "Eve gittiğinde ailene benim kısa olduğumu söyleme, sen uzunsun" diyerek şakalaştı. Neşeli

anlar yaşandı.

ALİ KOÇ YERE YIĞILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü maçın devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle bu kısma yönelen Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Bu sırada Göztepe tribünlerinden başkana yabancı maddeler atıldı. Atılan pet şişelerden biri isabet eden Koç'un yere düştüğü görüldü. Bu sırada akreditasyon kartlı F. A. isimli bir görevli Koç'a saldırmak istedi. Güvenlik mani oldu. Saldırgan gözaltına alındı.

GERGİN ANLAR

Taraftara biber gazı

∂ Göztepe karşılaşmasında bazı Fenerbahçe taraftarları stada giremedi. Maç sırasında da güvenlik güçlerinin deplasman tribünündeki sarı lacivertli taraftarlarla biber gazıyla müdahale ettiği görüldü. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara diğer taraftarlarca yardım edildi.

F.BAHÇE ÖFKE SAÇTI: FUTBOL TERÖRÜ!

∂ Maçın ardından F.Bahçe Kulübü Ali Koç'a saldırıya öfke saçtı. Resmî siteden, "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz. Başkanımız, deplasman tribününe gidip geriye dönerken bu nasıl bir düşmanlık, bu nasıl bir hainlik. Bu neyin mücadelesi! Göztepe taraftarı. Sebep ne? Şampiyon mu oluyorsunuz, ligden mi düşünüyorsunuz!" denildi.

İSMAİL YÜKSEK: YİNE KAOS ÇIKARILIYOR

Nedir bu düşmanlık?

∂ Fenerbahçe'nin ön liberosu İsmail Yüksek, "Başkanımıza saldırıldı. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu düşmanlık nedir anlamıyorum" derken, "Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz" sözlerini kullandı.