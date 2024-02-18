Önce Jorge Jesus'u şimdi de Fatih Terim'i yaktı! Yine Samet Akaydın vakası...

Yunanistan Ligi'nin 23. haftasında evinde Lamia ile 2-2 berabere kalan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in Vitor Hugo ve Samet Akaydin transferleri oldukça tepki topladı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos sahasında Lamia'yı konuk etti. Lamia maçın ilk yarısında 10 kişi kalmasına rağmen öne geçti fakat ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Panathimaikos 2-1 öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi. Maçın ardından Yunan basını Fatih Terim'i sert bir dille eleştirdi. Panathinaikos taraftarları da Samet Akaydin ve kadrodaki geniş rotasyon sebebiyle tecrübeli teknik adama eleştirilerde bulundu.

SAKATLIKLAR TERİM'İN PLANLARINI BOZDU

Teknik Direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Lamia'yı konuk etti. Uzun zaman sonra ligde taraftarıyla buluşan yeşil-beyazlı takım, rakibine iki puan bıraktı. Panathinaikos - Lamia mücadelesine sakatlıklar da damga vurdu.

ÖNCE VERBİC SONRA JUANKAR

Panathinaikos maçın ilk yarısında adeta sakatlıklarla boğuştu. Karşılaşmanın 14. dakikasında Verbic, aldığı darbe sonucunda maça devam edemedi ve yerini Aitor'a bıraktı. Bu değişiklikten dokuz dakika sonra ise bu kez Juankar yine darbeye bağlı bir sakatlık yaşadı ve 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Juankar'ın yerine oyuna etkili ortalarıyla tanınan Mladenovic girdi.

LAMİA 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibin iki zorunlu değişikliğinin ardından Lamia'da Martinez, Samet Akaydın'a yaptığı sert faulün ardından 39. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. A Millî Takım stoperi ise aldığı sert müdahaleye rağmen sakatlık yaşamadı ve maça devam edebildi. Panathinaikos'un 10 kişi kalan rakibine karşı işi kolaylaşmış gibi görünse de işler Fatih Terim'in istediği gibi gitmedi. İlk yarı sona ermeden üzere sahneye Panathinaikos'un eski golcüsü Carlisto Lopez çıktı ve Lamia'yı 1-0 öne geçirdi.

BERNARD ATTI İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Carlisto Lopez'in golünün ardından Panathinaikos, 45+3'te Bernard'ın golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrede Fatih Terim çift santrfora dönerken bunun meyvesini aldı ve 59. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Jeremejeff'in kaydettiği gol ile Panathinaikos 2-1 öne geçti. Ancak Terim'in öğrencileri, 68'de Tsiloulis'in golüne engel olamayınca 10 kişi rakibine karşı sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlı takım bu beraberliğin ardından ligde puanını 51'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan lider PAOK'un da 51 puanı bulunuyor.

DÜZENSİZ FUTBOL VE HAYAL KIRIKLIĞI

Panathinaikos'un, 39. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibine karşı 3 puan alamamış olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Yunan basınından Sport24, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla yeşil-beyazlı takımın oyununu ve Fatih Terim'i eleştirdi. Haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadeleri yer aldı.

FATİH TERİM'E SAMET AKAYDİN ELEŞTİRİSİ

Yunan basını, Panathinaikos taraftarlarının Lamia ile 2-2 berabere kaldıkları maçta hayal kırıklığına uğradıklarını ve Terim'e sert eleştirilerde bulunduklarını manşetlere taşıdı.

Sportdog'da yer alan haberde Panathinaikos taraftarlarının Fatih Terim'e yaptığı eleştiriler okuyuculara aktarıldı.

Taraftarlar özellikle Samet Akaydin ve Vitor Hugo'dan oluşan savunma hattına hiç güvenmedikleri yönünde eleştirilerde bulundu.

İşte Panathinaikos taraftarlarının Fatih Terim'e yönelik eleştirileri:

- Terim'in bu büyük rotasyonu durdurması gerekiyor. Mevcut oynayanlardan daha iyi 3 stopere sahip olamazsınız ve bu ikisinin birlikte oynamasını sağlayamazsınız. 13-14 maç kaldı ve ikisi her maç oynuyor. Maç boyunca her yere koştuğu için Bernard'a aferin.

- Derbileri kazanan fakat küçük takımları hafife alan bir teknik direktöre sahip olduğumuzu kutladıktan sonra bu savunmacılar Schenkeveld'den daha mı iyi?

- Akaydın bugün hiç iyi değildi. Schenkeveld ondan ne kadar kötü? Şampiyonluk istiyorsan ve evinde on kişilik Lamia'yı yenemiyorsan ne diyebilirsin ki? Bugün bunun bedelini ödeyeceğiz.

- Bu yıl futbolda herhangi bir Yunan takımı tarafından yapılan yılın gafı! Terim ve oyuncuların suçu! Bu maçlarda oynamayacaksınız, kazanacaksınız! Hugo ve Akaydın'ın bu kadar çok maç oynaması ve Schenkeveld'in oynamaması düşünülemez.

- Akaydın şakasını durdurmalıyız

- Üzgünüm ama neden Akaydın'ın Schenkeveld'den daha iyi olduğunu düşünüyoruz? Stoperler bugün şaka gibiydi.

- Ne yazık ki Terim maçı verdi... Her maça altı farklı oyuncuyla çıkamazsınız ve özellikle savunmanın şimdiye yerleşmiş olacağını düşünüyordum... Daha önce Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'de sık sık forma giymesine rağmen sert bir şekilde eleştirilen Samet Akaydın'ın performansı Fatih Terim'i de ateşe atarken, tecrübeli stoperin Pana'nın şampiyonluk yolunda bundan böyle yedek kulübesinde oturacağı belirtildi.