Öncü Spor 10. genel kurulu yapıldı

Sporda ahlaklı ve öncü nesiller yetiştirmek amacıyla 18 yıl önce kurulan Öncü Spor Kulübü, 10. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan Genel Kurul’da Kulüp Başkanlığına Hüseyin Kara yeniden seçildi.

Kuruluşundan bugüne, “Sporda ahlak, hayatta duruş” sloganıyla yoluna devam eden Öncü Spor Kulübü, 10. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da Kulüp Başkanlığına Hüseyin Kara yeniden seçildi. Programda Yönetim ve Denetim Kurulları da belirlendi.

Öncü Spor 10. Genel Kurulu, Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, her iki kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, spor dünyasından önemli isimler, protokol üyeleri, sporcu gençler, aileleri ve genel kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı.

EN BÜYÜK KULÜPLERDEN BİRİ OLMAYA ADAY

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan Öncü Sporun ülkemizin bayrağını daha yükseğe taşımak için mücadele ettiğini söyledi. Öncü Sporun kurulduğu 2007 yılından beri milli ve manevi değerlere sahip, ahlaklı nesiller, çift kanatlı sporcular yetiştiren bir kulüp olduğunu belirten Ceylan, “Bugün 15 farklı branşta yüzlerce sporcusuyla Türkiye’de en büyük kulüplerden biri olmaya adaydır. Türkiye yüzyılında temenni ediyoruz ki buradan yetişen sporcularımız olimpiyatlarda yarışan, dünya şampiyonu olan gençler olacaklar” dedi.

GENÇLERİMİZİN KARİYER PLANLARINI YAPIYORUZ

4 bin 550 imam hatip okulunda gençlerin fen ve sosyal bilimler alanında, kültür ve sanatta, teknolojide başarılar elde ettiği gibi sporda da önemli başarılar elde ettiğini belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün 39 spor imam hatip lisemizde farklı branşlarda sporcularımız yetişiyor. Spor ortaokullarımız da geçen yıl açıldı. Gençlerimizin hayat boyu kariyer planlarını yaparak, ahlaklı, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş gençler yetiştirmekte imam hatip gençliği bir boşluğu dolduruyor. Sadece sporda değil, Maraş depreminde sahaya ilk koşan Öncü Sporumuz oldu, çocukların, gençlerin yüzünü güldürmek için mücadele ettiler. O günkü gibi bundan sonra da yüzleri güldürmeye devam edecekler inşallah.

BİR KARAKTER OKULU İNŞA ETTİK

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise bir idealin, bir gayretin 18 yıllık hikâyesine şahitlik etmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Biz sporu sadece bir müsabaka, bir performans alanı olarak görmedik. Biz sporu; insanın kendini tanıdığı, ahlâkını inşa ettiği, kardeşliği tattığı bir alan olarak gördük. Çünkü biz bu kulübü bir spor kulübü olmaktan öte, bir karakter okulu olarak inşa ettik” dedi. 15 farklı branşta yürütülen faaliyetlerle gençlere sabrı, mücadeleyi, kaybetmeyi de kazanmak kadar doğal karşılamayı öğrettiklerini kaydeden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: Turnuvalar, eğitimler, kamplar ve atölyelerle hayatın her alanında yer almaya çalıştık. Bizim için her sporcu kazanılan bir madalya değil; bir duruş, bir bilinç demekti. Sloganımız “Önce Spor” idi, bununla birlikte sporda ahlak, hayatta duruş dedik.

YARINLARI BİRLİKTE KURACAĞIZ

Yeni dönemde daha çok çocuğa, daha çok gence ulaşacağız. Daha fazla şehre, daha nitelikli programlara, daha güçlü altyapılara yöneleceğiz. Gençlerimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz.

Sporda, sanatta, günlük hayatta omuz omuza duracağız. Engelleri birlikte aşacağız, yarınları birlikte kuracağız. Bu genel kurul bizim için yalnızca geride iki yıla ve yapılan işlere yönelik bir değerlendirme değildir. Bu bir ahittir. Geçmişe vefa, geleceğe niyettir. “Bugün ne yaptık, daha ne yapmalıyız?” sorusunun cevabıdır. Biz bu yolda gayret etmeye devam edeceğiz ve yarınları birlikte kuracağız.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da konuşmasında Öncü Spor Kulübü’nün son yıllarda çok ciddi bir atılım içinde olduğunu, spor branşlarındaki çalışmaların yanında BESYO eğitimleri gibi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiğini söyledi. Milli ve manevi değerlere sahip gençlerin, sporcular yetiştirilmesinin önemine değinen Çakır şunları aktardı: Bu sebeple geleceğe umutla bakabiliyoruz. Sporda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Sporcu bir cumhurbaşkanımız var, sporu bu kadar destekleyen bir lidere sahip olmak bizler için en önemli şans. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız.

İMAM HATİP SPOR MÜSABAKALARINI BAŞLATTIK

ÖNDER Başkanlar Kurulu üyesi İbrahim Solmaz da kendisinin İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirterek, “Bizim dönemimizde İstanbul’da liseler arası müsabakalar yapılırdı. Şiir yarışmasında Tayyip Bey, kompozisyonda Numan Bey birinci olurdu. Güreşte ise ‘İmam önder tuşla da gönder’ deyip tuşa getirirlerdi” sözleriyle anılarını aktardı. İstanbul’daki imam hatip liseleri arasında 10 dalda imam hatip müsabakaları düzenlediklerini belirten Solmaz, “Aradan çok zaman geçti. O günden sonra 28 Şubatları, büyük sıkıntıları yaşadık. O günden bugüne çok fazla merhaleler atlattık, şimdi çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar için her birinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.