Oosterwolde Cenk Tosun'un geçtiği yoldan geçecek! Masadaki rakam 20 milyon euro

30 Ocak 2023'de Ali Koç tarafından bonservisine 6 milyon euro ödenen yıldız futbolcunun Napoli ve Everton tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibinin Hollandalı sol bek için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Adı son zamanlarda İtalyan devi Napoli ile anılan Jayden Oosterwolde için menajeri Jose Blackburn'den flaş açıklamalar geldi. İşte Joes Blackburn'ün açıklamaları...

"Oosterwolde Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu, yani onu İtalya'da zaten biliyorsunuz. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Hücum eğilimi yüksek bir sol bek olarak oynadı, hatta dörtlü savunma hattının biraz daha ilerisinde oynadı, bu yüzden hırsı, gücü ve kalitesi var."

Napoli ile bir pazarlık var mı?

"Hayır, şu anda Napoli ile bir görüşme yok. Napoli'nin Jayden'le ilgilenip ilgilenmediğini bilemem ama kulüp ararsa benim için, Oosterwolde için ve bence gelecekte Fenerbahçe için de onu satmak ilginç bir transfer olur ama şu anda var olmayan bir pazarlıktan bahsediyoruz."

"Herhangi bir görüşme yok ama Oosterwolde en az üç nedenden dolayı Napoli forması giymeyi çok ister: İtalya'yı biliyor, Parma'da oynarken Napoli'yi çok sevmişti ve oraya geri dönmek istiyor. Napoli'yi harika bir kulüp olarak görüyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri ve Napoli gibi bir yerle özdeşleşebilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok."

"Fenerbahçe ile yakın temas halindeyim, onlar da bana Oosterwolde için üç yol gösterdiler: İspanya yolu, İngiltere yolu ve Fenerbahçe'de kalma seçeneği, ki kulüp bile Napoli ile bir temastan hiç bahsetmedi, bu yüzden şu anda hiçbir şey olmadığını söylüyorum."

"Fenerbahçe ile yakın temas halindeyim, onlar da bana Oosterwolde için üç yol gösterdiler: İspanya yolu, İngiltere yolu ve Fenerbahçe'de kalma seçeneği, ki kulüp bile Napoli ile bir temastan hiç bahsetmedi, bu yüzden şu anda hiçbir şey olmadığını söylüyorum."

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler Oosterwolde'nin Everton'dan 20 milyon euro'luk teklif aldığını açıkladı. Hollandalı futbolcuya 6 milyon euro bonservis ödeyen Ali Koç o dönem büyük eleştiri alırken, Sarı Lacivertli camiada 'Bu adama bu bonservisi nasıl verdiniz' tepkileri vardı.