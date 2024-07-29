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Osayi-Samuel'den Mourinho yorumu! 'Korkutucu ama hoş biri'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Lugano maçı öncesi açıklamalar yaptı. "Osayi-Samuel, Mourinho korkutucu ama aynı zamanda çok hoş biri. Onunla çalışmak büyük onur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ bek Bright Osayi-Samuel, bu sezon taraftarların önünde çıkmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

GÜZEL BİR GRUBUMUZ VAR

1 gollük bir avantajla maça çıkacaklarını aktaran Osayi-Samuel, "Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyi. Güzel bir grubumuz var. Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark oluşturmak istiyoruz. Benim için kanat, bek ya da sağ bek değişmiyor. Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum." şeklinde görüş belirtti.

MOURİNHO KORKUTUCU

Mourinho'nun bazen korkutucu olabildiğini aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Mourinho korkutucu ama aynı zamanda çok hoş biri. Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyorum. Oyuncuya öz güvende aşılıyor. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFER HAKKINDA

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu belirten sağ bek, "Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor. Ben daha çok futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel, umarım devamı gelir. Çıkan transfer haberleri beni etkilemiyor. Ben konsol oyunu mu oynuyorum? Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister, şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama inanıyorum. Şu anda pozisyonum değişti, ilk toplantıda ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şu an bek oynuyorum ama ben hala hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarla sokakta karşılaşıyorum, onların tutkusunu çok seviyorum. Onlardan devamlı ismimi duymak bana öz güven veriyor. Onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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