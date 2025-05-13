Osimhen transferinde ters köşe eden sözler! "Onu istemiyoruz" diyerek açıkladı

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili son günlerde 'Juventus' iddiası ortaya atılmıştı. Kulüpten konuya dair çok net açıklama geldi.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çıktığı 38 maçta 33 gol, 8 asist üreten Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Avrupa'nın birçok ekibini peşine takan yıldız isimle ilgili son olarak 'Juventus' iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istedikleri yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

"JUVENTUS ONU İSTEMİYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuşan Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, çok net konuştu ve "Biz Osimhen ile ilgilenmiyoruz" dedi.

Cristiano Giuntoli, "Bütün İtalyan medyası Juventus'un Osimhen'i transfer etmek istediğini söylüyor" şeklindeki hatırlatmanın üzerine ise şu cevabı verdi:

"Çünkü medya baskı kurmak için konuşuyor. Ama ben ilgilenmiyorum. Juventus onu istemiyor."

'31 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Yıldız golcüyü birçok Avrupa ekibinin istediği ancak Nijeryalı ismin karar vermek için sezon sonunu beklemeyi tercih ettiği iddia edilmişti. Kendisine talip olan kulüplerin Avrupa'daki ve ligdeki son durumlarına göre karar vermek isteyen Osimhen'in '31 Mayıs'ı işaret ettiği ifade edildi.