Osimhen'den kritik erteleme kararı! Her şey o tarihte belli olacak

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Osimhen'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Golcü isim, vereceği kararı 31 Mayıs sonrasına erteledi ve kendisine talip olan takımların son durumunu mercek altına aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, takımını adeta şampiyonluğa taşıyan isim oldu. Ligde sarı kırmızılıların gidişatını değiştiren yıldız isim performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girerken, geleceği ise soru işareti durumunda.

KRİTİK TARİH 31 MAYIS

Nijeryalı yıldızın nisan-mayıs aylarında son kararını açıklaması beklenirken planlar değişti, Osimhen kararını 31 Mayıs sonrasına erteledi. Sabah'ın haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, kendisi ile ilgilenen takımların hem Avrupa kupalarındaki finalleri hem de liglerindeki sıralamalarına göre geleceğini şekillendirecek.

SON MAÇLAR ETKİLİ OLACAK

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti, Tottenham finaline bağlı. PSG'nin transfer stratejisini, İnter maçı belirleyecek. Chelsea ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları, ligdeki son maçlarına göre belli olacak.

Avrupa ekiplerinin bu maçlarını yakından takip edecek olan Osimhen, kararını son duruma göre verecek.

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Öte yandan Nijeryalı forvetin, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflerle ilgilenmediği belirtildi.

Bu sezon sarı kırmızılı ekiple 38 maça çıkan yıldız isim, 33 gol ve 7 asiste imza attı.