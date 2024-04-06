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Haberler > Spor > Özbek'ten sarı lacivertlilere çağrı: Biz buradayız Fener de gelsin!

Özbek'ten sarı lacivertlilere çağrı: Biz buradayız Fener de gelsin!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Kupa maçının oynanacağı Şanlıurfa’ya giden sarı kırmızılıların patronu, “Fenerbahçe’de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine fırsat verilmesi lazım” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler yarın oynanacak olan Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’ya geldi. Başkan Özbek, “Biz buradayız, takımım da yarın (bugün) geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe’de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine fırsat verilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

TARİHE KÖTÜ GEÇMESİN

Beklentilerinin Fenerbahçe’nin maça A takımla çıkması olduğunu aktaran Dursun Özbek, “Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100’üncü yıl Süper Kupası’na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz. Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların, sosyal medyada yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek” dedi.

"BUNLAR FETÖ TAKTİKLERİ"

Galatasaray Kulübü, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son yapılan paylaşımların FETÖ taktiklerini hatırlattığı belirtildi.

KOÇ DÖNEMİNDE BEŞİNCİ KUPA YOLDA

Galatasaray, Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkanlık koltuğunda oturduğu günden bu yana beşinci kupasını Şanlıurfa’da kazanmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Koç’un altı yıllık döneminde şu ana kadar iki lig, bir Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa kazandı.

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