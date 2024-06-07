Pelkas 2 yıl daha Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi

Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. RAMS Başakşehir, Pelkas'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak açıkladı.

Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın biten sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı." ifadeleri yer aldı.

ÖZVERİSİYLE DİKKAT ÇEKEN

Açıklamada ayrıca, "Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.





Pelkas, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'e imza atmıştı.

PELKAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dimitris Pelkas, bu sezon Başakşehir formasıyla 25 maçta süre aldı.



Pelkas bu maçlarda 7 gol ve 5 asist kaydetti.