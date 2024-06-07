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Pelkas 2 yıl daha Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pelkas 2 yıl daha Süper Lig&#039;de! Resmi açıklama geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. RAMS Başakşehir, Pelkas'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak açıkladı.

Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın biten sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı." ifadeleri yer aldı.

ÖZVERİSİYLE DİKKAT ÇEKEN

Açıklamada ayrıca, "Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Pelkas 2 yıl daha Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi - 1. Resim

Pelkas, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'e imza atmıştı.

PELKAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dimitris Pelkas, bu sezon Başakşehir formasıyla 25 maçta süre aldı.

Pelkas bu maçlarda 7 gol ve 5 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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