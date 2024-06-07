Pelkas 2 yıl daha Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. RAMS Başakşehir, Pelkas'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak açıkladı.
Dimitris Pelkas, RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın biten sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı." ifadeleri yer aldı.
ÖZVERİSİYLE DİKKAT ÇEKEN
Açıklamada ayrıca, "Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
Pelkas, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'e imza atmıştı.
PELKAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Dimitris Pelkas, bu sezon Başakşehir formasıyla 25 maçta süre aldı.
Pelkas bu maçlarda 7 gol ve 5 asist kaydetti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi