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Persepolis yine bir Türk'ün peşinde! İşte İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Persepolis yine bir Türk&#039;ün peşinde! İşte İsmail Kartal&#039;ın yerine düşünülen isim
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal ile yollarını ayıran İran ekibi Persepolis, takımın başına yeniden bir Türk teknik direktör getirmek istiyor. Harekete geçen kulüp temsilcileri, Abdullah Avcı için harekete geçti.

İran Ligi ekiplerinden Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, rotasını yeniden Türk bir teknik direktöre çevirdi.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı'ya İran ekibi talip oldu.

Persepolis'in, teknik direktör Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptığı ifade edildi.

Persepolis yine bir Türk'ün peşinde! İşte İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isim - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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