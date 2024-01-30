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    • PFDK, 7 Süper Lig takımına ceza yağdırdı! Aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor da var

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli nedenlerden dolayı Süper Lig'deki 7 kulübe ceza verdi. Ayrıca İstanbulsporlu Mendy Mamadou da 2 maç men cezası aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    PFDK, 7 Süper Lig takımına ceza yağdırdı! Aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor da var
    Süper Lig, TFF, Fenerbahçe, Trabzonspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'ye çeşitli gerekçelerle para cezası uygulandığı belirtildi.

    Trabzonspor'a 424 bin lira, Fenerbahçe'ye 380 bin lira, Gaziantep FK'ye 224 bin lira, Adana Demirspor'a 140 bin lira, Çaykur Rizespor'a 112 bin lira, Başakşehir'e 40 bin 500 lira ve İstanbulspor'a 31 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

    PFDK, 7 Süper Lig takımına ceza yağdırdı! Aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor da var

    MAMADOU 2 MAÇ MEN CEZASI ALDI

    Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı'ya ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

    İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou'nun rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigTFFFenerbahçeTrabzonspor
    Haberler > Spor > PFDK, 7 Süper Lig takımına ceza yağdırdı! Aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor da var
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