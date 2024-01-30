Dursun Özbek'in neden plaket verdiği belli oldu! 'Bu Tete'yi sattığına göre iyi dolandırıcıymışsın Lincoln'

Galatasaray-Gaziantep FK maçından sonra SkySpor kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Batuhan Karadeniz, Okan Buruk'un elindeki kadrosunun yetersiz olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Cassio Lincoln'ün aldığı plakete de değinen Karadeniz, Tete transferine parantez açarken, ünlü yorumcunun 'Eğer Lincoln Tete'yi götürmeye gelmişse bu adama bir plaket de benim vermem lazım' sözleri Sarı Kırmızılı camiada bomba etkisi yarattı.

Okan Buruk'un neden Kerem Aktürkoğlu'nu çıkardığını anlamadım, bir de çıkarken tribünlerden tepki gördü ben bunu anlamadım. Son iki maçta 4 gol atan oyuncudan bahsediyoruz. Gaziantep FK zaten oyun oynmaya çıkmamış. Kerem'i ıslıklayan herkese yazıklar olsun. Zaten Türkiye'de yerli futbolcu zor yetişiyor, Kerem'i ıslıklayan taraftarlar biz Galatasaray taraftarıyız demesin.

ZAHA İÇİN BEKLEMEM LAZIM

Zaha, Zaha diyorlar ama ben Zaha'yı 5 hafta daha bekleyeceğim ondan sonra yorum yapacağım. 15 milyon euro verdiğin adam 2 maçı da kurtarsın. Gaziantep veya diğer Anadolu takımları Galatasaray'la Fenerbahçe ile nasıl başedecek? Okan Buruk paylaşımları yapılıyor ama Galatasaray'ın başında ben de olsam bu maçı alırdım bu kadar abartmaya gerek yok.

Galatasaray'a bir sol bek, bir sağ bek, bir kanat bir de 8 numara şart. Lincoln eğer Tete'yi götürmek için geldiyse helal olsun bir plaket de ben veririm. Eğer bu Tete'yi satıyorsan feci dolandırıcıymışsın derim.

GAZİANTEP FİNAL PASLARINI BECEREMEDİ

Galatasaray çok güzel iyi hücum ediyor ama arka taraf? Gaziantep'te kilit pasların hiçbiri atılmadı. Maxim sahada yoktu, Jevtovic beceremedi, Markovic yetersiz kaldı eğer Antep bunları yapsaydı ilk yarıda bir gol daha olurdu.

Mertens oyunu iki taraflı oynayamıyor. Torreira tek başına kalıyor, Demirbay ağır kalıyor, hızlı ataklarda reaksiyon gösteremiyor. Yarın Fenerbahçe derbisinde Mertens'i oynatamazsın. Okan Buruk şu anda iki tane 6 numarayla oynuyor 8 numara şart oğlu şart.

OKAN BURUK'UN KISITLI BİR KADROSU VAR

Galatasaray'ın Ndombele'yi göndermeli, bugün Sumudica olsa Halil Dervişoğlu'nu almam, Tete'yi hiç saymıyorum, Kazım'ı oyuna alamazsın Okan Buruk'un elinde kısıtlı bir kadro var büyük işler başarıyor.

Sumudica karakter yoksunu bir adamdır, şaklaban bir adamdır, Sivas'a deplasmana gider farklı farklı konuşur, saham rezil der, param yok gider, sonra para için gelir, İsmail Kartal hakkında olur olmaz konuşur. Ben bu Sumudica'nın teknik direktör olduğuna da inanmıyorum. 10 kişi defans yapıyor ileride sadece Draguş, oyuncuların ayakları titriyor.