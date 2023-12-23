Premier League'de liderlik maçını kazanan yok! Liverpool - Arsenal (1-1 Maç Sonucu)
Premier League'in 18. haftasında lider Arsenal, 1 puan gerisinde 2. sıradaki Liverpool'a konuk oldu. Henüz 4. dakikada Gabriel'den golü yiyen Liverpool 29'da Salah'la beraberliği yakaladı, maçın sonlarına doğru 5'e 1 pozisyonu gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu.
Premier League'de Liverpool ile Arsenal arasında oynanan haftanın maçı 1-1 berabere bitti.
Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan liser Arsenal, 4. dakikada Gabriel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile karşılık veren Liverpool, 1-1 beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
SALAH, OWEN'I GEÇTİ
Premier Lig'deki 151. golünü atan Salah, Michael Owen'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü 10. ismi oldu.
Bu beraberliğin ardından liderliğini koruyan Arsenal puanını 40'a, ikinci sıraya yükselen Liverpool ise 39'a çıkardı.
TOTTENHAM SERİYİ BİTİRDİ
Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Everton'ı ağırlayan Tottenham Hotspur sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Richarlison ve Heung-min Son atarken, konuk takımın golünü Andre Gomes kaydetti.
Bu arada Fulham-Burnley maçında düdük çalan Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
West Ham-Manchester United: 2-0
Nottingham Forest-Bournemouth: 2-3
Fulham-Burnley: 0-2
Tottenham-Everton: 2-1
Luton Town-Newcastle United: 1-0
Liverpool-Arsenal: 1-1