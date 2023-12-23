23 Aralık 2023 22:32 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 22:50

Premier League'de Liverpool ile Arsenal arasında oynanan haftanın maçı 1-1 berabere bitti.

Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan liser Arsenal, 4. dakikada Gabriel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile karşılık veren Liverpool, 1-1 beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SALAH, OWEN'I GEÇTİ

Premier Lig'deki 151. golünü atan Salah, Michael Owen'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü 10. ismi oldu.

Bu beraberliğin ardından liderliğini koruyan Arsenal puanını 40'a, ikinci sıraya yükselen Liverpool ise 39'a çıkardı.

TOTTENHAM SERİYİ BİTİRDİ

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Everton'ı ağırlayan Tottenham Hotspur sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Richarlison ve Heung-min Son atarken, konuk takımın golünü Andre Gomes kaydetti.

Bu arada Fulham-Burnley maçında düdük çalan Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

West Ham-Manchester United: 2-0

Nottingham Forest-Bournemouth: 2-3

Fulham-Burnley: 0-2

Tottenham-Everton: 2-1

Luton Town-Newcastle United: 1-0

Liverpool-Arsenal: 1-1