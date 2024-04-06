Premier Lig'de nefes kesen maç! 9 dakikada 3 gol galibiyete yetmedi

Premier Lig'de Aston Villa ile Brentford karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Brentford'un 9 dakika içerisinde bulduğu 3 gol galibiyete yetmedi.

Premier Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Ada'da 32. haftada Aston Villa ile Brentford karşılaştı.

Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Aston Villa, 39. dakikada Ollie Watkins ve 46. dakikada Rogers ile 2-0 üstünlük yakaladı.

BRENTFORD'IN GERİ DÖNEMEDİ

Brentford ikinci yarıda 9 dakika içinde 3 gol bularak öne geçti. 59. dakikada Zanka, 61. dakikada Mbeumo ve 68. dakikada Wissa skoru 3-2 yaptı.

Ollie Watkins, 81. dakikada bir gol daha bularak skoru yeniden eşitledi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve 3-3'lük beraberlikle taraflar birer puana razı oldu.

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Aston Villa bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla 60 puanla 4. sırada yer aldı. Brentford ise 29 puanla 16. sırada yer aldı.