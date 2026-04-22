İngiltere Campionship'in 44. haftasında Hull City ile 2-2 berabere kalan Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, 3. lige düştü.

İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi konuk etti.

Kong Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Leicester, bir alt lige düştü. Leicester City'nin gollerini 52. dakikada Jordan James ve 54. dakikada Luke Thomas kaydetti. Hull City'nin golleri ise 18. dakikada Liam Millar ve 63. dakikada Oliver McBurnie'den geldi.

Bu beraberlikle Leicester City, 42 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düştü. 10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan Leicester, 10 yıl sonra 3. lige düştü. Hull City ise 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off umutlarını sürdürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası