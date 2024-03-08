Prim iddiaları kızdırmıştı! Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi resmi siteden açıklama yaparak prim iddialarını yalanladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Rizespor'un oyuncularına prim vereceğini öne sürülmüştü.

Maça saatler kala çıkan iddiaları yalanlayan Karadeniz ekibi, resmi siteden açıklama yaptı.

Yeşil mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor’da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.' iddiaları tamamen asılsızdır."

"Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür."

"Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir."